Черные лебеди вышли на прогулку в "Охта Парке"

Птицы совершенно не боятся людей.

Гости курорта "Охта Парк" в Ленинградской области стали свидетелями необычного явления: два черных лебедя, покинув водоем, решили прогуляться среди сосен. Об этом сообщила группа "Птицы СПБ и ЛО".

Из видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, что птицы совершенно не боятся людей.

Черные лебеди обитают в Австралии и на Тасмании. В середине XIX века их завезли в Новую Зеландию. В Европе и Северной Америке они живут в заповедниках и парках. В отличие от других лебедей, они не являются перелетными птицами. Обычно они остаются на одном месте, где родились и выросли, хотя могут перемещаться на расстояние до 100 километров.