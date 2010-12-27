Жеребьевка Лиги чемпионов: стали известны результаты

В четвертьфинале встретятся 8 команд.

Жеребьевка Лига чемпионов 2019

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, на которой определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале встретятся 8 команд, среди которых "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Аякс", "Ювентус", "Ливерпуль", "Порту", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные состоятся 16 и 17 апреля.

Пары Лиги чемпионов 2019

Жеребьевка определила, что в 1/4 Лиги чемпионов амстердамский "Аякс" сыграет с туринским "Ювентусом". "Ливерпулю" достался в пару "Порту", лондонскому "Тоттенхэму" — "Манчестер Сити". "Барселона" поборется за выход в полуфинал с "Манчестер Юнайтед".

Лига чемпионов 2019 расписание матчей

Ранее мы писали, что Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА.

Фото: ru.uefa.com