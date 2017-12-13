Дело врачей: в Петербурге женщины-рентгенологи наживались на клиентах

В Петербурге осуждены врачи-рентгенологи Анна М. и Анжела С.

Врачи-рентгенологи из Петербурга получили условные сроки за мошенничество. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на городскую прокуратуру.

В материалах дела говорится, что сотрудницы крупного рентгенологического центра Анна М. и Анжела С. придумали хитрую схему для обогащения. Они брали деньги за услуги, но составляли "фейковые документы" на оплату. Затем бумаги уничтожались, а весь заработок шел в карман к самим врачам. При этом медицинское учреждение за несколько месяцев не досчиталось около 50 000 рублей. Следствие смогло установить 20 "серых сеансов", которые помогли медикам заработать кругленькую сумму сверх своей зарплаты.

Смольнинский райсуд приговорил Анну М. к 1 году 3 месяцам условного лишения свободы, а ее подругу Анжелу С. к 1 году 4 месяцам условного заключения.