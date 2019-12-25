Женщина хотела украсть памперсы из гипермаркета на Энгельса

Ранее у задержанной уже были проблемы с законом.

Женщина в Петербурге набрала в тележку в гипермаркете товаров на 36 тысяч рублей и решила увезти их, не заплатив. Ее остановили сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел 3 мая в магазине на проспекте Энгельса. Женщина хотела бесплатно забрать с собой средства личной гигиены и детские памперсы. Она пыталась пройти мимо кассы без оплаты.

Женщину задержали росгвардейцы. Оказалось, что ранее она уже была судима за кражу, а также известна другими административ

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина решил запугать оппонентов пистолетом у строймаркета на проспекте Энгельса.

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