Женщина хотела украсть памперсы из гипермаркета на Энгельса

Женщина в Петербурге набрала в тележку в гипермаркете товаров на 36 тысяч рублей и решила увезти их, не заплатив. Ее остановили сотрудники Росгвардии.
Инцидент произошел 3 мая в магазине на проспекте Энгельса. Женщина хотела бесплатно забрать с собой средства личной гигиены и детские памперсы. Она пыталась пройти мимо кассы без оплаты.
Женщину задержали росгвардейцы. Оказалось, что ранее она уже была судима за кражу, а также известна другими административ
Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина решил запугать оппонентов пистолетом у строймаркета на проспекте Энгельса.
Фото: Pixabay
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