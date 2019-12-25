Туман с видимостью до 500 метров накроет Ленинградскую область

В Ленобласти предупредили об опасном тумане в ночь на 15 октября.

В Ленинградской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого тумана. Предупреждение Гидрометцентра России действует с 21:00 14 октября до 11:00 15 октября.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 15 октября в отдельных районах региона ожидается туман. Видимость местами может сократиться до 500 метров и менее.

В регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, местами — до +5. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется во власти атмосферного фронта 29 сентября.

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