Два корпуса "Крестов" могут войти в перечень архитектурных памятников

Два корпуса исторического комплекса "Кресты" на Арсенальной набережной попали в перечень объектов, потенциально имеющих признаки культурного наследия, сообщает издание "Деловой Петербург". Это решение КГИОП существенно усложняет планы ГК "КВС", ставшего собственником бывшего исправительного учреждения и рассчитывающей создать на его территории современное общественное пространство.

Речь идёт о здании хирургического барака (литера Д) площадью 1,2 тыс. квадратных метров и корпусе учебных производственных мастерских (литера М) площадью 2,5 тыс. квадратных метров. Оба строения занимают небольшую часть огромного комплекса общей площадью 41,2 тыс. квадратных метров.

Первоначально включение в список — первый шаг к официальному признанию здания объектом культурного наследия. Далее предстоит пройти стадию оформления статуса выявленного памятника, процедура занимает до 90 дней.

Весной 2025 года новым владельцем комплекса "Кресты" стала девелоперская компания "КВС", вложившая в покупку 1,136 млрд рублей. Компания намеревалась внести изменения в функциональное назначение земли, скорректировать строительные ограничения и обновить характеристики строений.

Комплекс "Кресты", возведённый в XIX веке по проекту архитектора Антония Томишко, знаменит своей уникальной архитектурой и историей. Здесь отбывали наказание выдающиеся деятели культуры и политические фигуры, включая Льва и Николая Гумилевых, поэта Иосифа Бродского, маршала Константина Рокоссовского и многих других известных лиц. В 2017 году тюрьма прекратила работу, заключённые переведены в другое СИЗО в Колпино.

Фото: сайт Следственного изолятора №1 "Кресты"