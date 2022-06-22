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Завод Tikkurila в Петербурге будет выпускать продукцию под брендом Tikkivala
Сегодня, 15:16
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Завод Tikkurila в Петербурге будет выпускать продукцию под брендом Tikkivala

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Неизменными останутся названия, составы, характеристики и стоимость красок.

Продукция завода Tikkurila в Петербурге будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с 2025 года. Об этом пишет издание "РИА Новости" 24 сентября. 

По словам представителей компании, под брендом Tikkivala сохранится весь ассортимент Tikkurila. Также неизменными останутся названия, составы, характеристики и стоимость красок. 

В названии нового бренда мы сохранили преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители быстро и легко узнавали популярные продукты. Помимо названия, изменится и логотип.

Екатерина Балон, директор по маркетингу и инновациям ООО "Тиккурила"

Ранее на Piter.TV: в торговых центрах Петербурга откроется аналог Zara Home и IKEA. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: tikkurila, новый бренд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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