Завод Tikkurila в Петербурге будет выпускать продукцию под брендом Tikkivala

Неизменными останутся названия, составы, характеристики и стоимость красок.

Продукция завода Tikkurila в Петербурге будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с 2025 года. Об этом пишет издание "РИА Новости" 24 сентября.

По словам представителей компании, под брендом Tikkivala сохранится весь ассортимент Tikkurila. Также неизменными останутся названия, составы, характеристики и стоимость красок.

В названии нового бренда мы сохранили преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители быстро и легко узнавали популярные продукты. Помимо названия, изменится и логотип. Екатерина Балон, директор по маркетингу и инновациям ООО "Тиккурила"

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)