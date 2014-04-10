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Финская компания Tikkurila объявила об уходе из России
Сегодня, 22:55
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Финская компания Tikkurila объявила об уходе из России

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Tikkurila — финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европ

Стало известно, что производитель лакокрасочной продукции Tikkurila решил покинуть российский рынок. В России у финской компании три производственные площадки. 

В заявлении от 20 июня отметили, что сейчас продолжается продажа минимального количества товаров для оплаты труда сотрудников. Компания рассматривает продажу бизнеса или "другой контролируемый выход".

Tikkurila — финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе, был основан в 1862 году. В РФ компания выпускает краски под брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, "Ленинградские краски".

Фото: pexels

Теги: tikkurila, уход из россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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