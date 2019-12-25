Заселение дома на Большой Зелениной начнётся осенью

Ваньчков анонсировал возвращение жителей в отремонтированный дом.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что первый этап заселения жильцов дома на улице Большой Зелениной запланирован на сентябрь. В своём официальном канале в MAX он подчеркнул, что скорейшее возвращение людей в родной дом остаётся главным приоритетом для администрации.

В рамках капитального ремонта рабочие уже обновляют межэтажные перекрытия, монтируют перегородки и прокладывают инженерные коммуникации. Кроме того, после ремонтных работ частично восстановлено транспортное движение по Большой Зелениной. Автомобили пущены по утверждённой схеме, для ориентации установлены новые дорожные знаки. Пешеходам также открыт тротуар.

До заселения специалистам предстоит провести локальный ремонт мест общего пользования и обеспечить условия для подключения газа и других коммуникаций. Работы идут по графику.

Ранее благодаря прокуратуре семья с ребенком-инвалидом переехала в новую квартиру в Петербурге.

Фото: MAX/Дмитрий Ваньчков