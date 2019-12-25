  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге обсуждают установку зарядных станций для электромобилей в жилых домах
Сегодня, 8:17
136
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге обсуждают установку зарядных станций для электромобилей в жилых домах

0 0

По словам вице-губернатора, в городе зарегистрировано около 2 миллионов электромобилей, при этом количество зарядных станций не превышает 400.

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность размещения зарядных станций для электромобилей на территории жилых домов. Об этом 27 февраля в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил вице-губернатор Валерий Москаленко. Для реализации инициативы планируется проводить общие собрания собственников жилья.

По словам Москаленко, в городе зарегистрировано около 2 миллионов электромобилей, при этом количество зарядных станций не превышает 400. Комитет по промышленной политике ведёт переговоры с Минпромторгом о включении в программу субсидирования, которая позволит компенсировать затраты на приобретение оборудования и подключение к электрическим сетям.

Вице-губернатор подчеркнул, что зарядные станции должны быть переданы на баланс "Ленэнерго", однако финансирование их установки за счёт бюджета или средств энергокомпании он считает нецелесообразным. Москаленко считает, что правильнее субсидировать заинтересованные стороны, включая бизнес.

Фото: unsplash (Andrew Roberts)

 

Теги: зарядные станции, электробили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии