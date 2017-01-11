В Петербурге планируется строительство 61 зарядной станции для электромобилей

В 2024 году в Санкт-Петербурге начнётся строительство 61 объекта зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрических автомобилей. Эти станции будут построены в рамках программы субсидирования, утверждённой городским правительством, направленной на развитие инфраструктуры для электромобилей. Об этом рассказали в Смольном.

Инвесторы, участвующие в реализации проектов по созданию и вводу в эксплуатацию зарядных станций, смогут получить субсидии на компенсацию части затрат, связанных с закупкой оборудования и подключением к электросетям. Эта мера направлена на поддержку предпринимателей, занимающихся развитием электромобильного транспорта в регионе.

Общий объём субсидий, запланированных на 2024 год, составит 168,4 миллиона рублей. Из этой суммы 65,7 миллиона рублей поступит из федерального бюджета, а оставшиеся 102,7 миллиона рублей будут выделены из бюджета Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург был включён в перечень пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры в декабре 2021 года. Строительство зарядных станций является частью федеральной Концепции по развитию электрического транспорта, которая предполагает создание необходимых условий для его активного использования до 2030 года.

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