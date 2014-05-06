Зарплата специалистов по ИИ в Петербурге достигла 122 тыс. рублей

По России средний показатель превышает эту цифру на 17 тысяч рублей.

Специалисты, профессионально занимающиеся разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта в Петербурге, могут рассчитывать на весьма достойный заработок. Так, максимальный ежемесячный доход достигает 122 тыс. рублей, свидетельствуют исследования, проведённые за январь-октябрь 2025 года. Эти цифры сопоставляли с аналогичными показателями предыдущего года. За указанный период заметно выросло предложение рабочих мест для профессионалов сферы AI-технологий — оно увеличились на 52%, согласно материалам газеты "КоммерсантЪ", ссылающейся на крупные рекрутинговые сервисы.

Наиболее востребованы эксперты в областях Центрального федерального округа (74% вакансий), Северо-Западного федерального округа (12%) и Приволжского федерального округа (6%). Одновременно увеличилась активность самих соискателей: объём представленных ими резюме увеличился более чем в три раза.

Средняя месячная оплата труда специалиста с навыками подготовки запросов (prompt engineering) в Петербурге достигла 121,7 тысяч рублей. По России средний показатель превышает эту цифру на 17 тысяч рублей. Тем, кто только начинает карьеру в данной отрасли, предлагают вознаграждение от 60 тысяч рублей в месяц, а опытным профессионалам — до 320,7 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что почти половина жителей Петербурга и Ленобласти используют ИИ в работе.

Фото: Pxhere