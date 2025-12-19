Зарплата самых ценных петербургских айтишников превысила 500 тыс. рублей

Доход специалистов зависит от квалификации и опыта работы.

Специалисты сферы IT в Петербурге способны получать зарплату вплоть до полумиллиона рублей в месяц. Особенно высоко ценятся профессионалы, обладающие навыками в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Эксперты утверждают, что некоторые IT-специалисты в городе могут рассчитывать на месячный заработок до 520 тысяч рублей. Наибольшими зарплатами выделяются инженеры машинного обучения (ML-engineer). По данным исследования, опубликованным в издании "Деловой Петербург", средняя зарплата в данном сегменте варьируется от 150 до 300 тысяч рублей, а иногда достигает диапазона 184–345 тысяч рублей.

Доход специалистов зависит от квалификации и опыта работы. Согласно оценкам экспертов, чистый средний доход инженера машинного обучения в северной столице составляет приблизительно 220 тысяч рублей после налогообложения. Максимальная зафиксированная зарплата достигает суммы в 520 тысяч рублей, исключая дополнительные бонусы, льготы и компенсации. Отмечается, что этот показатель вырос на 10% за период 2025 года.

Фото: Pxhere