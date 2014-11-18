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Петербургским школьникам запретят телефоны на уроках с нового учебного года
Вчера, 18:57
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Петербургским школьникам запретят телефоны на уроках с нового учебного года

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Глава комитета по образованию подтвердила полный запрет гаджетов в школах.

В петербургских школах вводится полный запрет на использование мобильных телефонов и других гаджетов во время уроков. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская. Порядок соблюдения ограничений каждая школа установит самостоятельно: в одних учреждениях ученикам достаточно будет держать смартфоны в портфелях, в других — оставлять их в специальных ячейках перед началом занятий.

Требования закреплены на федеральном уровне приказом Минпросвещения РФ и направлены на усиление дисциплины в школах. При этом ограничения не будут действовать в экстренных и чрезвычайных ситуациях. Новые правила вступают в силу с нового учебного года и распространяются на все образовательные учреждения города.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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