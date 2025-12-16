В Петербурге в партии южноафриканских мандаринов нашли личинку плодовой мухи
Сегодня, 15:25
В Петербурге в партии южноафриканских мандаринов нашли личинку плодовой мухи

В петербургском морском порту на Финском заливе специалисты Северо-Западного управления Россельхознадзора при досмотре партии южноафриканских мандаринов обнаружили личинку насекомого, схожего с опасным карантинным объектом. Образцы были направлены для лабораторных исследований в филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

В результате установили факт заражения 19,2 тонн мандаринов средиземноморской плодовой мухой. В соответствии с нормативными требованиями выпуск цитрусовых запретили. 

Ранее на Piter.TV: Россельхознадзор задержал 207 тонн риса с амбарным долгоносиком в Петербурге. Этот жук поражает различные виды зерновых культур и продукты их переработки. Рис поступил из Индии. 

