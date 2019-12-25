В Петербурге начал действовать запрет выхода на лед водоемов

В ближайшие дни на водоемах начинается ледостав.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что с 4 декабря по 15 января и с 16 марта до 13 апреля 2026 года в городе будет действовать запрет выхода на лед. В ближайшие дни на водоемах начинается ледостав.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах создана единая группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Петербурга. Группировка контролирует акваторию Финского залива и внутренние водоемы. Пресс-служба Смольного

Прошлой зимой спасли 134 человека. А недавно, 22 ноября, спасатели выезжали в Красносельский район для оказания помощи мальчику, провалившемуся под лед на пруду.

Кроме того, к новогодним праздникам органы пожарного надзора организуют профилактическую операцию "Новый год", в ходе которой безопасность петербуржцев обеспечат 750 человек личного состава.

Фото: pxhere