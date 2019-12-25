  1. Главная
В Петербурге начал действовать запрет выхода на лед водоемов
Сегодня, 12:52
В ближайшие дни на водоемах начинается ледостав.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что с 4 декабря по 15 января и с 16 марта до 13 апреля 2026 года в городе будет действовать запрет выхода на лед. В ближайшие дни на водоемах начинается ледостав. 

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах создана единая группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Петербурга. Группировка контролирует акваторию Финского залива и внутренние водоемы. 

Пресс-служба Смольного 

Прошлой зимой спасли 134 человека. А недавно, 22 ноября, спасатели выезжали в Красносельский район для оказания помощи мальчику, провалившемуся под лед на пруду. 

Кроме того, к новогодним праздникам органы пожарного надзора организуют профилактическую операцию "Новый год", в ходе которой безопасность петербуржцев обеспечат 750 человек личного состава. 

Ранее на Piter.TV: со льда водоема в Тосно спасли собаку. 

Фото: pxhere 

Теги: безопасность, лед
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

