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Петербургские суды массово эвакуируются из-за угроз на почте
Сегодня, 10:37
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Петербургские суды массово эвакуируются из-за угроз на почте

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Отправителями стали 2 злоумышленника.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации некоторых районных судов 13 мая. Причиной стало письмо с угрозой взрыва.

Один злоумышленник потребовал 75 тысяч рублей за то, чтобы не допустить происшествия. Другой хочет, чтобы его послание показали некому Федору Ряузову.

Эвакуация прошла в Петродворцовом, Смольнинском, Красногвардейском, Куйбышевском, Кронштадтском, Петроградском, Выборгском, Октябрьском районных судах. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что бар в Петербурге оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную алкоторговлю. 

Фото: Piter.tv

Теги: суд, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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