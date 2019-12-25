Петербургские суды массово эвакуируются из-за угроз на почте

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации некоторых районных судов 13 мая. Причиной стало письмо с угрозой взрыва.
Один злоумышленник потребовал 75 тысяч рублей за то, чтобы не допустить происшествия. Другой хочет, чтобы его послание показали некому Федору Ряузову.
Эвакуация прошла в Петродворцовом, Смольнинском, Красногвардейском, Куйбышевском, Кронштадтском, Петроградском, Выборгском, Октябрьском районных судах.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что бар в Петербурге оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную алкоторговлю.
Фото: Piter.tv
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