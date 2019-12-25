Петербургские суды массово эвакуируются из-за угроз на почте

Отправителями стали 2 злоумышленника.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об эвакуации некоторых районных судов 13 мая. Причиной стало письмо с угрозой взрыва.

Один злоумышленник потребовал 75 тысяч рублей за то, чтобы не допустить происшествия. Другой хочет, чтобы его послание показали некому Федору Ряузову.

Эвакуация прошла в Петродворцовом, Смольнинском, Красногвардейском, Куйбышевском, Кронштадтском, Петроградском, Выборгском, Октябрьском районных судах.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что бар в Петербурге оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную алкоторговлю.

Фото: Piter.tv