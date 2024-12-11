Капремонт систем противопожарной безопасности пройдет в Петербурге

В текущем году запланировано заменить в пять раз больше оборудования, чем в предыдущем – 51 устройство.

В пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина сообщили, что в домах Санкт-Петербурга проводится капитальный ремонт систем противопожарной безопасности.

Как пишет "Петербургский дневник", новые устройства способны обнаружить начало пожара на ранних стадиях и оперативно предупредить жильцов, – сказано в заявлении. В текущем году запланировано заменить в пять раз больше оборудования, чем в предыдущем – 51 устройство.

Специалисты производят замену инженерных коммуникаций, устанавливают датчики, световые табло и ручные сигнализаторы, затем проверяют качество выполненных работ и настраивают алгоритмы функционирования системы.

Ранее мы сообщили о том, что са 2024 год служба 122 обработала 17 млн запросов жителей Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга (архив)