Жители Петербурга сообщают о сбоях мобильной связи и интернета в день саммита СНГ

В Санкт-Петербурге с утра 21 декабря фиксируются массовые жалобы на перебои в работе мобильной связи и мобильного интернета. Данные о сбоях отображаются на сервисе Downdetector.

Перебои совпали с проведением в городе неформального саммита глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), который проходит 21–22 декабря. В мероприятии принимают участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также ожидается прибытие других лидеров, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева. У президента России Владимира Путина в эти дни также запланирован ряд двусторонних встреч.

В связи с этим жителям и гостям города рекомендуют использовать альтернативные способы выхода в интернет. В Петербурге и области развёрнута сеть публичных точек бесплатного Wi-Fi. Подключиться можно в кафе, ресторанах, многофункциональных центрах (МФЦ), библиотеках (таких как РНБ, "Маяковка", "Лермонтовка"), а также в парках и на стоянках у крупных торговых центров.

Специалисты советуют заранее сохранить на смартфоне карту точек доступа с обозначением SPB_FREE. Карту с адресами можно найти, например, в соцсетях районных администраций. Для Ленинградской области аналогичная интерактивная карта доступна на сайте (значок беспроводной сети в правом углу экрана). Точки есть в Выборге, Луге, Сосново, на трассе "Скандинавия" и в других населённых пунктах.

