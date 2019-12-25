В Петербурге до 1 октября закроют восемь железнодорожных переездов ради скоростных поездов

Под закрытие могут попасть объекты, расположенные в радиусе пяти километров от действующих или строящихся разноуровневых развязок и путепроводов.

Городские власти рассматривают возможность ликвидации восьми железнодорожных переездов, которые препятствуют движению скоростных поездов и тактовых электричек. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Под закрытие могут попасть объекты, расположенные в радиусе пяти километров от действующих или строящихся разноуровневых развязок и путепроводов.

В предварительный перечень вошли следующие переезды:

У станции Шувалово (в створе Приморской улицы);

У платформы Удельная (на Скобелевском проспекте);

У станции Славянка (на Вокзальной улице);

У станции Колпино (на Вознесенском шоссе);

У платформы Горелово (на Аннинском шоссе).

Также на повестке дня стоит вопрос о закрытии пересечений у станции Царское Село (на Новодеревенской улице), на Московском шоссе в поселке Тярлево и у станции Александровская (на Волхонском шоссе). Профильные ведомства должны вынести окончательное решение по данному вопросу до 1 октября 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 160 тыс. человек из Петербурга в Сортавалу за полгода.

Фото: Telegram / СПб-Главный