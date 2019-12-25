Съезд с Витебской развязки на ЗСД будет временно перекрыт для проведения работ

Водителям, которым потребуется объехать закрытый участок трассы, рекомендовано воспользоваться альтернативным маршрутом через Благодатную улицу.

В Петербурге в ближайшее время временно изменится движение автотранспорта в связи с проведением ремонтных дорожных работ. Будет ограничено передвижение по съезду с витебской транспортной развязки (ШМСД) на Западный скоростной диаметр в северном направлении.

Изменения касаются исключительно ночного времени суток и продлятся в следующие периоды:

– с 23:00 16 ноября до 6:00 17 ноября;

– с 23:00 19 ноября до 6:00 20 ноября.

Водителям, которым потребуется объехать закрытый участок трассы, рекомендовано воспользоваться альтернативным маршрутом через Благодатную улицу, откуда возможен въезд на Западный скоростной диаметр в северном направлении через соответствующую развязку. Южное направление съезда продолжат эксплуатировать в штатном режиме.

Представители организаторов строительных работ подчеркивают, что график ремонтных мероприятий составлен с учетом минимизации неудобств для автомобилистов и охватывает преимущественно наименее загруженные промежутки времени. Автовладельцам настоятельно рекомендуют внимательнее следить за установленными временными знаками и светящимися информационными панелями, соблюдать рекомендованную дистанцию и скоростной лимит, соблюдая особую осторожность при перемещении мимо зоны ремонта.

Ранее мы сообщили о том, что обсуждение проекта планировки развязки ШМСД с проспектом Солидарности стартовало в Петербурге.

Фото: Piter.TV; Скриншот: Яндекс.Карты