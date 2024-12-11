Горка на Дворцовой площади закрывается 9 января

Кроме того, сегодня перестанут работать "Рождественские ярмарки".

Большая горка на Дворцовой площади прекращает работу 9 января. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

За три недели с горки скатились более 200 тыс. раз. Кроме того, сегодня закрываются "Рождественские ярмарки".

Впереди у нас пусть и короткая, двухдневная, но все же рабочая неделя. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, накопили силы и готовы идти к новым целям. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: поезд Деда Мороза увидели более 51,7 тыс. петербуржцев.

Фото: Telegram / Пиотровский Online