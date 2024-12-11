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Горка на Дворцовой площади закрывается 9 января
Сегодня, 9:51
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Горка на Дворцовой площади закрывается 9 января

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Кроме того, сегодня перестанут работать "Рождественские ярмарки".

Большая горка на Дворцовой площади прекращает работу 9 января. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

За три недели с горки скатились более 200 тыс. раз. Кроме того, сегодня закрываются "Рождественские ярмарки". 

Впереди у нас пусть и короткая, двухдневная, но все же рабочая неделя. Надеюсь, вы хорошо отдохнули, накопили силы и готовы идти к новым целям.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: поезд Деда Мороза увидели более 51,7 тыс. петербуржцев. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: горка, дворцовая площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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