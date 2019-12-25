В Петербурге аннулировали регистрацию эротического журнала, не выходившего больше года

Суд в Петербурге закрыл журнал EROTICON LIFE после двух десятилетий регистрации.

В Петербурге суд аннулировал государственную регистрацию журнала EROTICON LIFE. Решение приняли по иску Роскомнадзора, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Поводом стало фактическое прекращение выпуска издания. По данным надзорного ведомства, с 2024 года редакция не направляла обязательные печатные экземпляры в библиотеки и на хранение. Самой печатной продукции за этот период также не обнаружили.

При этом свидетельство о регистрации СМИ, выданное 21 мая 2004 года, продолжало действовать. В суде отметили, что учредители журнала не явились на заседание, хотя были своевременно уведомлены, и не представили возражений или доказательств в свою защиту.

В результате суд удовлетворил иск Роскомнадзора и признал регистрацию издания недействительной.

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Фото: Piter.TV