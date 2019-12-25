В Ленобласти с воинскими почестями захоронили 33 красноармейцев

В Лесогорском захоронили останки бойцов 115-й стрелковой дивизии.

В поселке Лесогорский Выборгского района Ленинградской области на братском захоронении "Высота Безымянная" с воинскими почестями предали земле останки 33 бойцов Красной армии. Их нашли участники поискового отряда "Северный рубеж". Раскопки велись на местах ожесточенных боев августа 1941 года — на территориях Светогорского и Каменногорского городских поселений.

Найденные красноармейцы сражались в 115-й стрелковой дивизии и погибли, защищая подступы к Ленинграду. Благодаря солдатским медальонам удалось восстановить имена четырех героев. Еще один вкладыш требует кропотливой экспертизы. 28 воинов остаются неизвестными.

Из Новгородской области на церемонию захоронения прибыл внук красноармейца Алексея Борисовича Орлова. Он был уроженцем Рязанской области и, согласно документам, пропал без вести в августе 1941 года. Из Рязани приехали внуки Ивана Никитовича Морозова. Их мама, Вера Ивановна Решетина, дочь красноармейца Морозова, осталась дома: ей уже девяносто пять лет. Она до сих пор вспоминает, как семья жила в поселке Яаски (ныне Лесогорский), как началась война и как отец, отправляя детей с матерью в тыл на подводах, прощался с ними. Как оказалось — навсегда.

Отпевание погибших воинов провел настоятель храма Пресвятой Богородицы Рождества Христова в Светогорске иерей Михаил Котов. Бойцов проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. Над "Высотой Безымянной" прогремел оружейный залп, память павших почтили минутой молчания.

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Фото: Piter.tv