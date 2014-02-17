Рейс из Оренбурга в Петербург задержали на 3 часа в связи с планом "Ковер"

Теперь пассажиры ожидают отправки рейса на 3 часа позже заявленного срока, ориентировочно в 10:30.

Аэропорт Оренбурга имени Гагарина временно приостановил прием и отправку самолетов в ночное время суток в рамках плана "Ковер". Это привело к задержке авиарейса 5N-588, направлявшегося в Петербург, запланированного ранее на 7:30 утра по местному времени, свидетельствуют данные электронного табло аэропорта.

Теперь пассажиры ожидают отправки рейса на 3 часа позже заявленного срока, ориентировочно в 10:30. Кроме того, аналогичный трехчасовой сдвиг произошел и у рейсов, следовавших из Оренбурга в Москву.

Росавиация сообщила, что принятые меры продиктованы необходимостью соблюдения мер авиационной безопасности.

Фото: Piter.TV