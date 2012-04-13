Концерт в Ивангороде собрал тысячи зрителей по обе стороны Нарвы

Губернатор Ленобласти назвал праздник вне политики, вне границ и вне времени.

Концерт "Берега Победы" в Ивангороде 9 мая объединил жителей двух стран. По ту сторону границы, в эстонской Нарве, также собрались тысячи зрителей, чтобы вместе с Россией отметить 81-ю годовщину Великой Победы. На сцене выступили государственный кубанский ансамбль "Криница", группа "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды", Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза и шоу-оркестр "Стрит Бенд". Ведущим праздника вновь стал Дмитрий Губерниев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал итоги концерта:

На концерте "Берега Победы" у стен Ивангородской крепости ощущение великого праздника было у всех. И у тех, кто пришёл к сцене на нашем берегу, и у тех, кто слушал нас с другого берега Нарвы. Этот праздник — вне политики, вне границ, вне времени и вне расстояний. Два берега — одна Победа. Одна на всех.

Фото: lenobl.ru

Губернатор подчеркнул, что в Великую Отечественную войну наши люди "за ценой не постояли".

Мы должны это вечно помнить и отдавать дань уважения. И, глядя на популярность концерта, уверен, что чтить память продолжат на обоих берегах Нарвы. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дрозденко поблагодарил Всероссийский государственный университет юстиции и его ректора Ольгу Александрову за совместную организацию концерта, назвав это традицией и "честным, искренним разговором через реку с теми, кому так же дорог этот день".

Также со сцены был оглашён областной закон о присвоении Ивангороду почётного звания "Город воинской славы".

