В Ленобласти по техническим причинам задерживаются два поезда

В Ленинградской области утром 16 апреля по техническим причинам задерживаются два поезда – №№7203 и 6608 – из Петербурга в Сосновый Бор и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

Время задержки составляет более часа. В Октябрьской железной дороге принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

В случае опоздания пригородного поезда более чем на час вы можете обратиться с претензионным заявлением на возврат денежных средств в билетную кассу, а также оставить обращение на официальном сайте компании. Пресс-служба АО "СЗППК"

