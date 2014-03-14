В Ленобласти по техническим причинам задерживаются два поезда
Сегодня, 9:18
Время задержки составляет более часа.

В Ленинградской области утром 16 апреля по техническим причинам задерживаются два поезда – №№7203 и 6608 – из Петербурга в Сосновый Бор и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК". 

Время задержки составляет более часа. В Октябрьской железной дороге принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. 

В случае опоздания пригородного поезда более чем на час вы можете обратиться с претензионным заявлением на возврат денежных средств в билетную кассу, а также оставить обращение на официальном сайте компании.

Пресс-служба АО "СЗППК" 

Ранее мы рассказывали о том, что за I квартал 2026 года в Петербурге электропоезда, которые работают по тактовой схеме, перевезли почти 9 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV 

