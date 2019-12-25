На Финляндском направлении по техническим причинам задерживаются поезда

При возникновении ситуации, когда поезд задержался больше чем на 1 час, пассажиры могут подать претензию с требованием возврата денег за проезд.

Поезда на Финляндском направлении следуют с задержками. Отправление и прибытие происходит позже запланированного времени, задержки составляют около 30 минут.

Электропоезда №6001, №6003, №6005, №6007, №6009, №6058, №6060, №6062, №6064, №6066 и №6068 задерживаются по техническим причинам на отрезке пути от Новой Деревни до Лахты и далее до Лисьего Носа вследствие технических проблем.

Кроме того, отменены поезда на следующих направленях:

№6005, отправление с Финляндского вокзала в 7:32 , прибытие в Белоостров в 8:44.

№6064, отправление из Белоострова в 7:15 прибытие на Финляндский вокзал в 8:28.

Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают максимальные усилия для минимизации временных задержек и скорейшего возвращения железнодорожного расписания в нормальное русло.

Для актуальной информации о движении электричек рекомендуется обращаться:

В пригородные кассовые окна станций и вокзалов.

Через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

По номеру горячей линии службы поддержки пассажиров РЖД: 8-800-775-00-00 (бесплатно по всей территории России).

При возникновении ситуации, когда поезд задержался больше чем на 1 час, пассажиры могут подать претензию с требованием возврата денег за проезд. Это можно сделать двумя способами:

Направив заявление лично в кассе продажи билетов.

Отправив онлайн-обращение через официальный сайт перевозчика.

Фото: Piter.TV