На Финляндском направлении по техническим причинам задерживаются поезда

Поезда на Финляндском направлении следуют с задержками. Отправление и прибытие происходит позже запланированного времени, задержки составляют около 30 минут.
Электропоезда №6001, №6003, №6005, №6007, №6009, №6058, №6060, №6062, №6064, №6066 и №6068 задерживаются по техническим причинам на отрезке пути от Новой Деревни до Лахты и далее до Лисьего Носа вследствие технических проблем.
Кроме того, отменены поезда на следующих направленях:
№6005, отправление с Финляндского вокзала в 7:32 , прибытие в Белоостров в 8:44.
№6064, отправление из Белоострова в 7:15 прибытие на Финляндский вокзал в 8:28.
Специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают максимальные усилия для минимизации временных задержек и скорейшего возвращения железнодорожного расписания в нормальное русло.
Для актуальной информации о движении электричек рекомендуется обращаться:
В пригородные кассовые окна станций и вокзалов.
Через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".
По номеру горячей линии службы поддержки пассажиров РЖД: 8-800-775-00-00 (бесплатно по всей территории России).
При возникновении ситуации, когда поезд задержался больше чем на 1 час, пассажиры могут подать претензию с требованием возврата денег за проезд. Это можно сделать двумя способами:
Направив заявление лично в кассе продажи билетов.
Отправив онлайн-обращение через официальный сайт перевозчика.
Ранее мы сообщили о том, что график пригородных электричек в Петербурге изменился с 19 сентября.
Фото: Piter.TV
