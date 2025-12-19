На Ленинградском направлении ОЖД по техническим причинам задерживаются электрички

Наибольшее зафиксированное отклонение от графика составляет порядка 40 минут.

Пригородные электрички и составы МЦД-3 Ленинградского направления испытывают задержки движения по причине технических неисправностей, сообщается в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

На данный момент из-за возникших технических проблем наблюдается задержка пригородных поездов, включая линию МЦД-3, следовавших в обе стороны между Москвой и Петербургом. Наибольшее зафиксированное отклонение от графика составляет порядка 40 минут.

Железнодорожниками оперативно принимаются соответствующие меры, направленные на минимизацию временных интервалов задержки составов. Вместе с этим руководство дороги приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

Для оперативного отслеживания актуальной информации о движении поездов рекомендуется воспользоваться официальным приложением "РЖД пассажирам", сайтом РЖД либо обратиться круглосуточно в Центр поддержки пассажиров ОАО "РЖД".

Ранее мы сообщили о том, что два "Сапсана" из Москвы в Петербург задерживаются.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)