В Петербурге задержан бывший "теневой" банкир, объявленного в розыск по делу о незаконных валютных операциях

По данному факту следственным отделом УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. З

Вечером в среду, 2 апреля возле дома номер 39 на Гороховой улице оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД провели спецоперацию, в результате которой был задержан 27-летний экс-банкир, ранее занимавшийся нелегальными финансовыми операциями. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, он был объявлен в федеральный розыск в декабре 2024 года.

Следствие установило, что задержанный, действуя в сговоре с сообщниками, организовал незаконный вывод денежных средств в размере более 282 миллионов рублей на счета иностранных компаний, в обход действующих законов о валютном регулировании. При этом в официальные органы предоставлялась ложная информация об основаниях платежей. Выяснилось, что деньги, переведенные за границу, были получены от нелегальной банковской деятельности, завуалированной под легальный бизнес.

По данному факту следственным отделом УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Задержанный является подозреваемым и доставлен в отделение полиции для передачи инициатору розыска.

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Фото: Piter.TV