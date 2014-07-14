Полиция задержала мужчину, который откусил ухо оппоненту в июньской драке у ресторана в Репино

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ночь на 23 июня в полицию Курортного района поступил сигнал о драке рядом с рестораном по адресу: Приморское шоссе, дом 414, в поселке Репино. Сотрудники правоохранительных органов выявили, что конфликт между двумя клиентами заведения, возникший из-за личной неприязни, перерос в драку. В ходе потасовки 30-летний житель Петербурга напал на своего 20-летнего оппонента из Закавказья, нанеся ему удары и укусив за ухо.

Обе стороны конфликта получили травмы и обратились за медицинской помощью. У петербуржца диагностированы множественные синяки и перелом носа. После оказания медицинских услуг он был отпущен в удовлетворительном состоянии. Другому пострадавшему, согласно заключению врачей, нанесен серьезный вред здоровью, приведший к неизгладимым изменениям на лице.

30-летний подозреваемый был задержан 18 июля в своей квартире на проспекте Маршала Блюхера. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев оштрафовали на 200 тыс. рублей за незаконную рыбалку в Финском заливе.

Фото: Piter.TV