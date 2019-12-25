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Петербуржец запер девушку в подвале кафе после бытового конфликта
Вчера, 19:58
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Петербуржец запер девушку в подвале кафе после бытового конфликта

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В Петербурге задержали мужчину за удержание девушки в подвале кафе.

В Петербурге задержали 20-летнего уроженца Кыргызстана, которого подозревают в насильственном удержании девушки в подвальном помещении кафе. Инцидент произошел во время бытового конфликта в заведении на Перекупном переулке.

По данным "МК", около 02:00 между молодым человеком и его девушкой из Китая произошла ссора. Конфликт перерос в насилие, после чего мужчина, как утверждается, затолкал девушку в подвал и запер дверь. Покинуть помещение самостоятельно она не могла.

Пострадавшей удалось тайно связаться со своей подругой и рассказать ей о произошедшем. Та сообщила о ситуации правоохранителям.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Информацию о задержании распространила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине на Заневском проспекте мужчина похитил 4,5 тыс. рублей у женщины. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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