В Петербурге оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении в продуктовом магазине

Он силой забрал из кассы 10 тысяч рублей и телефон продавца.

Полицейские Приморского района по "горячим" следам задержали подозреваемого в разбойном нападении в продуктовом магазине. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 августа в 05:01 поступило сообщение о нападении в продуктовом магазине в доме 27 корпус 1 по проспекту Королева. Прибывшими полицейскими было установлено, что в 03:30 в помещение магазина вошел неизвестный и под угрозой предмета похожего на нож открыто похитил у продавца 10 тысяч рублей выручки и личный мобильный телефон, после чего скрылся.

Спустя пару часов у дома 6 по Торфяной дороге был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 26-летний неработающий местный житель, ранее судимый за кражи и разбой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Также в Петербурге раскрыли убийство, совершенное в 2002 году.

Видео: МВД