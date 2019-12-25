В Петербурге раскрыли убийство, совершенное в 2002 году

Подозреваемым является ранее неоднократно судимый петербуржец.

В Петербурге раскрыли дело об убийстве, которое произошло в январе 2002 года. Об этом стало известно Piter.tv.

В своей квартире по проспекту Луначарского 30 января 2002 года с гематомами головы обнаружен труп 46-летнего мужчины. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

У дома 84 корпус 3 по проспекту Просвещения 16 августа 2023 года по подозрению в совершении денного преступления задержан 51-летний Ю. Предварительно установлено, что, находясь в гостях, во время ссоры после совместного распития спиртных напитков, он молотком нанёс несколько ударов по голове знакомому. Мужчина от полученных повреждений скончался.

В отношении Ю. избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Ранее он был судим за убийство, кражи и грабёж.

Ранее в Пикалево задержали мать, которая оставила новорожденного сына в кустах в пакете.

Фото: Piter.tv