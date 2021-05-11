В Петербурге возбудили первое уголовное дело в отношении "дроповода"

Его являлось привлечение социально уязвимых лиц для оформления кредитных карт на собственные имена с последующей передачей третьим лицам за символическое вознаграждение.

Во время патрулирования центральной части города сотрудники правоохранительных органов заметили странное поведение мужчины, проявившего признаки беспокойства при приближении полицейских и попытавшегося уйти от них во двор многоэтажного здания.

Патрульные оперативно задержали гражданина, при личном обыске обнаружилось значительное количество чужих банковских карт — порядка тридцати штук. Задержанный, молодой человек 27 лет, затруднился пояснить происхождение найденных карточек.

Следствие установило, что речь идет о посреднике мошеннической схемы ("дроповоде"), задачей которого являлось привлечение социально уязвимых лиц для оформления кредитных карт на собственные имена с последующей передачей третьим лицам за символическое вознаграждение.

Сам задержанный признался, что заинтересовался предложением заработать деньги, которое увидел в одном из каналов мессенджера Telegram. Через чат он получал инструкции от координаторов, передавая полученные банковские реквизиты.

Кроме того, правоохранительные органы смогли задержать и клиента "дроповода" — мужчину 44 лет, ранее злоупотреблявшего алкоголем и ведущим асоциальный образ жизни. Он откровенно сообщил полицейским, что оформил несколько счетов в банке исключительно с целью передачи карт незнакомцу в обмен на продукты питания и спиртное. Несмотря на искреннее признание, такое заявление не помогло избежать наказания, поскольку полицейские быстро определяют принадлежащие человеку счета даже при активном сотрудничестве.

Итого, оба задержанных оказались вовлечены в уголовные дела согласно статье 187 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за нелегальное использование платежных инструментов. Если в отношении 44-летнего участника возбужденное уголовное дело квалифицируется по третьей части данной статьи, то подозреваемый-"дроповод" проходит обвиняемым по пятой части той же статьи, подразумевающей куда более серьезные последствия.

В настоящее время ведется расследование операций, совершенных по указанным банковским картам, чтобы выяснить конкретные виды преступной активности, связанной с ними. Также проводится работа по установлению владельцев остальных банковских карт, выявлению степени их участия в преступлениях и привлечению к ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что невестка и свекровь устроили поножовщину в квартире на Солдата Корзуна.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти