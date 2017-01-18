Во Всеволожском районе поймали грабителей-рецидивистов

Двое местных жителей привлекли внимание полиции, когда брели по улице с большими баулами.

В Ленобласти оперативники задержали двух грабителей, которые обчистили чужой частный дом, но не смогли замаскировать свою добычу.

В пресс-службе УВО рассказали, что инцидент произошел в 9:20 утра во Всеволожском районе. Патрульным на глаза попались двое мужчин, которые шли по дороге с большими тяжелыми сумками. Встретившись взглядами, прохожие развернулись и пошли в противоположную сторону от служебной машины. Сотрудники Росгвардии решили все-таки проверить, куда идут граждане и что несут.

В сумках у них оказалось 4 мобильных телефона, бытовая техника, инструменты, бинокль, копилка, а также около тысячи коллекционных монет. Где они все это раздобыли, мужчины внятно ответить не смогли.

Как выяснилось, граждане 37 и 39 лет ранее были неоднократно судимы за кражу. Оперативники задержали подозрительных граждан. Позже выяснилось, что злоумышленники проникли в частный дом в деревне Суоранда и вынесли от туда ценности.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы рассматривают возможность причастности задержанных к аналогичным преступлениям на территории области.

Ранее Piter.tv писал, что во Всеволожке юноша угнал "Ниву" и сдал ее в металлолом.