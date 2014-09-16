Подросток-зацепер оказался в реанимации после падения с автобуса в Морском переулке

Пострадавшего доставили в больницу.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств падения подростка-зацепера с автобуса в Петергофе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 декабря около дома 1 в Морском переулке 15-летний местный житель и его товарищ осуществляли передвижение, зацепившись за заднюю часть автобуса Volgabus, которым управлял 46-летний водитель.

В результате подросток сорвался и упал на дорогу. Пострадавшего доставили в больницу, где изначально заявили о его удовлетворительном состоянии. Однако позднее поступила информация о том, что состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток-зацепер погиб, спрыгнув с электрички до Зеленогорска.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти