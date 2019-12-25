Япония впервые за 7 лет направит студентов в Петербург

В августе в Санкт Петербург приедут 15 японских студентов для изучения русского языка. Это станет первым правительственным обменом между странами за последние 7 лет.

Японские власти впервые за 7 лет направят группу студентов в Санкт Петербург по программе языкового обмена. Поездка состоится в августе.

Правительство Японии приняло решение возобновить программу студенческого обмена с Россией и направить в Санкт Петербург 15 студентов для изучения русского языка. Это станет первым подобным обменом между двумя странами за последние 7 лет.

В Министерстве иностранных дел Японии отметили, что нынешняя международная обстановка, связанная с ситуацией вокруг Украины, осложняет обучение японских студентов в России. Несмотря на это, власти приняли во внимание интерес к изучению русского языка и решили возобновить программу.

В ведомстве считают, что гуманитарные обмены сохраняют важное значение для развития отношений между странами в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Особое внимание, как подчеркнули в министерстве, уделяется молодежи. По мнению японской стороны, языковые программы и образовательные обмены помогают поддерживать контакты между государствами. Группа студентов прибудет в Санкт Петербург уже в августе.

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