Петербуржец, который взобрался по фасаду дома в Шушарах с помощью молотка-гвоздодера, пойдет под суд

В Пушкине начнется судебное разбирательство против 25-летнего жителя района, обвиняемого в актах вандализма. Инцидент произошел днем 27 сентября 2025 года, когда мужчина использовал молоток-гвоздодер, чтобы подняться по стене жилого дома на Ростовской улице в поселке Шушары, добравшись до балкона седьмого этажа. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Действия мужчины привели к значительным повреждениям фасадной отделки здания, затронувшим семь этажей. Сумма материального ущерба составила более 240 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Мужчина признался, что действовал таким образом, пытаясь проникнуть в квартиру своей подруги, которая отказалась впустить его обычным путем. Дело с утверждением обвинения передано в Пушкинский районный суд для дальнейшего разбирательства.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга