Петербуржец обсудил более 200 тыс. рублей за бракованный телевизор на маркетплейсе

Объединённая пресс-служба судов Петербурга рассказала о рассмотрении иска жителя Колпинского района к крупной торговой площадке в связи с проблемами, возникшими при возврате бракованного телевизора.

Известно, что гражданин приобрёл товар через маркетплейс в декабре 2024 года за 76 тыс. рублей. Получив заказ, покупатель обнаружил серьёзный брак — незакреплённую матрицу экрана. Он направил обращение в магазин с подробным описанием дефекта и подтверждающими фотографиями. Возврат был одобрен, телевизор принят обратно магазином в январе, однако денежные средства клиенту возвращены не были.

Далее последовала попытка досудебного урегулирования спора, но ответа от площадки получено не было, а её представитель игнорировал судебные заседания. Суд признал, что процедура автоматического возмещения средств покупателю была нарушена.

Суд постановил взыскать с ответчика:

стоимость телевизора — 75 999 рублей;

неустойку за просрочку возврата денег — 75 999 рублей;

компенсацию морального ущерба — 5 000 рублей;

штраф за несоблюдение требований потребителя — 78 499 рублей;

почтовые расходы истца — 895,36 рубля.

Дополнительно торговая площадка обязана выплатить государственную пошлину в бюджет Санкт-Петербурга в сумме 8 635 рублей.

Фото: Piter.TV