Мужчина из Петербурга взыскал с маркетплейса более 400 тыс. рублей за аннулированную покупку телевизора

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иск потребителя, оспаривающего одностороннюю отмену маркетплейсом ранее оплаченного заказа. Покупатель приобрёл телевизор стоимостью 45 900 рублей, однако позже обнаружил, что площадка аннулировала его покупку без согласования с клиентом. Об этом пишет spb.aif.ru.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд выяснил, что на момент размещения заказа телевизор имел наличие на складе, но продавался по завышенной цене — около 280 тыс. рублей. Решением суда расторжение договора купли-продажи признано незаконным действием.

Истцу присудили выплату общей суммой более 400 тыс. рублей, из которых 234 099 рублей составляют убытки, более 13 тыс. — компенсация неустойки, 30 тыс.— возмещение морального ущерба и около 140 тыс. — штраф.

Фото: Piter.TV