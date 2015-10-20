Караваев: "Мы не делим игры на важные и неважные"

Сегодня, 26 ноября, на предматчевом брифинге защитник "Зенита" Вячеслав Караваев поделился настроем перед игрой с "Лионом". Футболист был сосредоточен и немногословен, однако твердо отметил, что хорошо себя чувствует и полностью готов к матчу.
Защитник не стал признавать грядущую игру особенно значительной, хотя от нее зависит выход команды в плей-офф.
Все игры важны. Мы не делим на важное и неважное, мы везде постараемся выиграть. Надеюсь, у команды получится показать положительный результат.
– сказал Караваев.
Футболист подчеркнул, что у противника быстрые и сильные атакующие, а слабые стороны французского клуба подскажут тренеры перед игрой. Выделять кого-то из игроков-оппонентов Караваев не посчитал нужным
Мы готовимся ко всей команде, а не к отдельным игрокам. У них хорошая команда.
– подытожил игрок.
Игра "Зенита" с "Лионом" состоится на "Газпром Арене" уже завтра, 27 ноября.
Ранее Сергей Семак размышлял о грядущей игре.
Фото: скрин Zenit Football Club / YouTube
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