Семак: "Зенит" всегда настраивается на победу. Игра с "Лионом" – не исключение"

Главный тренер петербургского ФК ответил на главные предматчевые вопросы.

Тренер петербургского "Зенита" рассказал на предматчевом брифинге о грядущей игре с французским "Лионом", о травмированных игроках и мыслях по поводу отстранения России от участия в международных турнирах.

Несколько вопросов по традиции коснулись самих игроков и их состояния. Главные ожидания болельщиков и экспертов связаны с Юрием Жирковым, который отличился в первой игре с "Лионом". Семак отметил, что защитник, приехавший с травмой осле сборной, пока не находится в оптимальной кондиции и много пропустил. Еще у двоих игроков есть небольшие проблемы, сказал тренер и подчеркнул, что решение насчет их участия в грядущем матче примут после сегодняшней тренировки.

На вопрос о том, как держать поле под своим контролем в течение всей игры, Семак ответил, что это невозможно и необязательно.

Практически не бывает матча, где одна команда доминировала бы на протяжении всех 90 минут. Всем сложно играть, уровень соперников высокий, нужно играть и сохранять концентрацию, но и не забывать о соперниках, которые тоже хотят играть в футбол и выигрывать. – заявил тренер.

Возможное отстранение российской сборной от международных турниров, о котором сообщалось немногим ранее, Семак воспринял также отстраненно. Тренер признался, что ему некогда вникать в суть проблемы, поскольку он занимается своим главным делом и у него много работы.

Главным оружием на играх Семак назвал баланс между основными составляющими матча, а также поразмышлял о недостатках своей команды.

Нужен баланс атаки и отсутствия пропусков атаки соперников. То что мы пропускаем, говорит и о нашем уровне, и об уровне соперников. Для нас это почва для размышлений и уровень, на котором мы находимся. – сказал тренер.

Особенных эмоций по поводу решающего турнира Семак не испытывает, тренер отметил, что "Зенит" хочет выигрывать любую игру, успешно это или нет, и настраивается на победу перед каждым матчем. Поэтому и грядущая игра с "Лионом" не будет отличаться от других, но нужда в победе диктуется позицией "Зенита" в турнирной таблице.

Шатов: "Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем".

Фото: скрин Zenit Football Club / YouTube