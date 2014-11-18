Десницу святителя Спиридона привезли в Казанский собор Петербурга

Тысячи верующих встретили ковчег с мощами из Греции.

В Казанский кафедральный собор Петербурга доставлена десница святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег с мощами прибыл с греческого острова Корфу в сопровождении делегации во главе с архимандритом Иларионом. Святыню торжественно встречали наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин, духовенство епархии, председатель Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский и несколько тысяч верующих, пишет ТАСС.

Десница святителя будет доступна для поклонения в Петербурге до 31 августа. С 28 по 30 августа приложиться к мощам можно будет с 06:30 до 23:00, 31 августа — с 06:30 до 13:00, после чего ковчег отправится в Псков. В дни пребывания святыни в соборе духовенство будет совершать молебны с акафистом.

Губернатор Александр Беглов назвал прибытие десницы событием огромной духовной значимости для города. Он подчеркнул, что тысячи верующих смогут помолиться и попросить о помощи. Святыня прибыла в Россию по благословению патриарха Кирилла и пробудет в стране до 20 сентября.

Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре, был современником Николая Чудотворца. За добродетельную жизнь его избрали епископом города Тримифунта. Он обладал даром исцеления, изгнания бесов и воскрешения мёртвых. На Первом Вселенском соборе он чудесным образом доказал триединую сущность Бога.

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Фото: Piter.tv