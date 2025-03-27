Ветеринар рассказал о рисках заражения вирусом Ауески из вакцины "Мультикан-8"

Живой вирус болезни Ауески обнаружили в образцах отечественной вакцины для собак "Мультикан-8" (серия № 20). Об опасности заболевания в беседе с 360.ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Он отметил, что болезнь Ауески является крайне острым вирусным заболеванием, не оставляющее животным практически никаких шансов на спасение.
Это острое вирусное заболевание. К сожалению, для собак оно имеет практически 100%-ю летальность
Михаил Шеляков, ветеринар
Специалист предупредил, что вирус способен оперативно поразить центральную нервную систему животного. Также заболевание вызывает: стремительный рост температуры, сильный зуд, судороги и спазмы и последующий паралич.
Шеляков подчеркнул, что если вирус поразил ЦНС и симптоматика уже проявилась, современная ветеринария будет бессильна. Ведь эффективного лечения от болезни Ауески для собак пока не существует.
Ранее мы сообщали, что очаг болезни Ауески у собаки зафиксировали в Петроградском районе Петербурга.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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