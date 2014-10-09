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Спектакль "Все о Еве"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Все о Еве"

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Постановку покажут в Театре комедии им. Акимова 16 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль о смысле творчества, чести и мере таланта, о смене ролей и театральных интригах. В основе сюжета — история американской журналистки Мэри Орр. Однажды известная актриса взяла в помощницы на вид несчастную и простенькую поклонницу Еву Харрингтон. Но вскоре  бродвейской звезде придется уступить свое место юной дебютантке, которая оказалась амбициозной, хитрой и расчетливой "Золушкой". Помощница очень быстро завоевала сценические подмостки и получила 14 номинаций на "Оскара" в 1950 году.

Фото: Театр комедии им. Акимова (сайт)

Теги: все о еве, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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