Мать 11 детей получила звание "Мать-героиня" в Смольном

Беглов и Бельский вручили многодетным семьям ключи от микроавтобусов.

10 сентября в Световом зале Смольного прошла церемония вручения государственных наград и ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям. Награды вручали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Жительница Пушкинского района, воспитавшая одиннадцать детей, удостоена звания "Мать-героиня". Это высшая степень отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Супруги из Фрунзенского района, у которых девять детей, получили орден "Родительская слава". Ключи от микроавтобусов вручили восьми многодетным семьям, где воспитываются семеро и более детей. Традиция передавать машины таким семьям существует с 2009 года. За это время транспорт получила 561 петербургская семья.

Александр Беглов отметил, что город создает и обновляет инфраструктуру для семей с детьми – детские сады, школы, поликлиники. Он подчеркнул, что многодетная семья является основой города, общества и государства. Александр Бельский добавил, что государственное признание таких родителей подчеркивает ценность крепкой семьи, а Петербург должен создавать условия, при которых большие семьи чувствуют реальную поддержку.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Смольный