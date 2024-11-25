Вестибюль "Горьковской" закроют на два дня

Там проводят капремонт.

3 и 4 мая вестибюль станции метро "Горьковска" будет полностью закрыт для пассажиров в связи с завершающим этапом капитального ремонта эскалатора, который продолжается с февраля. В эти дни вход и выход на станцию осуществляться не будут.

Для удобства пассажиров Комитет по транспорту опубликовал маршруты наземного транспорта до ближайших станций метро: до "Петроградской" можно добраться на автобусах №46 и 76, до "Площади Ленина" — на автобусе №28 или трамвае №6, до "Спортивной" — на трамваях №6 и 40 или автобусе №230, до "Чкаловской" — на автобусе №14, до "Выборгской" — на автобусах №14 и 230.

После двухдневного закрытия станция продолжит работать в ограниченном режиме: по будням вход будет закрыт с 8:10 до 9:50 и с 17:00 до 19:00. Полное завершение ремонта запланировано на 7 мая. Напомним, что изначально станция должна была вернуться в обычный режим работы 24 апреля, но сроки пришлось продлить из-за выявленного при обкатке эскалатора технического дефекта.