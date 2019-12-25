Врачи НИИ Джанелидзе помогли пациенту с осложнениями после установки мочеточникового стента

Во время операции врачи удалили все лишние образования из мочевого пузыря и заменили старый стент новым. Планируется, что через месяц мужчине проведут операцию по удалению камней из почки.

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе рассказали о лечении пациента, у которого возникли осложнения после установки внутреннего мочеточникового стента.

Как сообщила пресс-служба медицинского учреждения, 30-летний мужчина поступил в институт с жалобами на боли. Год назад пациент был госпитализирован в одну из московских клиник с почечной коликой, где ему установили внутренний мочеточниковый стент для восстановления нормального оттока мочи, заблокированного камнем в мочеточнике.

Через год после процедуры у мужчины снова появились сильные боли. После обследования выяснилось, что в мочевом пузыре, мочеточнике и лоханке левой почки образовалось множество отложений, а также обнаружены камни в почке. Пациенту срочно понадобилось хирургическое вмешательство, которое выполнили заведующий урологическим отделением НИИ Алексей Сиваков и уролог-хирург Кирилл Исмаилов.

Во время операции врачи удалили все лишние образования из мочевого пузыря и заменили старый стент новым. Планируется, что через месяц мужчине проведут операцию по удалению камней из почки.

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Фото: Правительство Петербурга