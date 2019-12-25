В Петербурге зафиксировали первую в сезоне отрицательную температуру

Утром 4 ноября в Петербурге впервые с начала осени столбик термометра опустился ниже нуля. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос".
Минимальный термометр показал -0,1 градуса. По словам синоптика, похолодание пришло на две недели позже средней многолетней даты — в XXI веке она приходится на 19 октября.
В День народного единства в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, умеренный.
Днём воздух прогреется до +4…+6 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.
В ночь на 5 ноября также пройдёт небольшой дождь, температура составит +3…+5. Днём ожидается +5…+7 градусов и без существенных осадков.
Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник в Северной столице будет солнечно и сухо: город окажется под влиянием западной периферии антициклона. Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, в области +6…+11 градусов.
Фото: Piter.TV
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