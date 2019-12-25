В Петербурге зафиксировали первую в сезоне отрицательную температуру

Эта ночь стала самой холодной в городе с начала осени. В Ленобласти днём в пятницу выпал первый снег.

Утром 4 ноября в Петербурге впервые с начала осени столбик термометра опустился ниже нуля. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос".

Минимальный термометр показал -0,1 градуса. По словам синоптика, похолодание пришло на две недели позже средней многолетней даты — в XXI веке она приходится на 19 октября.

В День народного единства в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, умеренный.

Днём воздух прогреется до +4…+6 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.

В ночь на 5 ноября также пройдёт небольшой дождь, температура составит +3…+5. Днём ожидается +5…+7 градусов и без существенных осадков.

Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник в Северной столице будет солнечно и сухо: город окажется под влиянием западной периферии антициклона. Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, в области +6…+11 градусов.

Фото: Piter.TV